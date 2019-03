Mann vermisst! Dann kommt Pitbull Maja in Spiel 

Pitbull-Mix Maja hat den richtigen Riecher gehabt und einen Senior in Not gerettet.

Ein Mann wird vermisst und ist in höchster Not. Dann kommt Pitbull Maja ins Spiel.

Hainburg – Maja ist Teil der Rettungshundestaffel des Ortsvereins Hainstadt in Hainburg, nahe des südhessischen Seligenstadts. Als die Polizei die Rettungshunde alarmierte, um bei der Suche nach einem vermissten Bewohner des Seniorenheims Simeonstift in Klein-Krotzenburg zu helfen, dürfte die Pitbull-Mix-Hündin nicht fehlen.

Maja macht der Suche schnell ein Ende

Sie war es auch, die am Ende den richtigen Riecher hatte: In nur 20 Minuten fand sie den Vermissten in einem in der angrenzenden Grünanlage in einem Gebüsch und sorgte so für ein schnelles Ende der Suche. (chw)

