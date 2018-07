Mann betritt eingezäunte Weide, um Tier zu füttern - dann passiert das Grausame

Grausame Attacke in Hadamar.

Ein Mann (45) aus Hadamar betritt eine eingezäunte Weide um einen Jungbullen zu füttern - dann passiert das Grausame.

Hadamar - Grausame Attacke in hessischen Hadamar! Für einen 45-jährigen Mann aus dem Stadtteil Steinbach endete der vergangene Donnerstagabend mit dem Tod. Der Grund: Er wollte einen Jungbullen füttern - doch das Tier hatte es eindeutig auf etwas anderes abgesehen.

+ Der 45-Jährige kam aus dem Stadtteil Steinbach im hessischen Landkreis Limburg-Weilburg. © Screenshot Google Maps

Mann betritt Weide in Hadamar um Jungbullen zu füttern - dann passiert grausames

Gegen 21 Uhr am Donnerstagabend machte sich der 45-jährige Mann auf den Weg zu der Weide am Ortsrand von Hadamar, wie extratipp.com* berichtet. Der Mann hatte vor, den dort anwesenden Jungbullen zu füttern und betrat die eingezäunte Weide. Plötzlich attackierte der Jungbulle den Mann und verletzte ihn dabei schwer - der 45-Jährige schaffte es mit seinen letzten Kräften zum Rande der Weide. Was er aufgrund den üblen Verletzungen nicht mehr schafft: Einen Notruf abzusetzen.

+ Der Jungbulle attackierte den 45-Jährigen auf der Weide. (Symbolbild) © Pixabay ulleo

Kurze Zeit später kam ein 26-jähriger Mann an der Weide vorbei, wie die Polizei der extratipp.com*-Redaktion auf Nachfrage mitteilte. Der junge Mann wurde Zeuge der schrecklichen Szenerie, entdeckte den 45-Jährigen und alarmierte sofort die Rettungskräfte - doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er war bereits tot.

Mann wird von Jungbullen getötet - Jäger erschießt aggressives Tier in Hadamar

Bei der Aufklärung des grausamen Unglücks, zeigte sich der Jungbulle gegenüber den Einsatzkräften vor Ort weiter mit aggressivem Verhalten: "Ein Jagdausübungsberechtigter hat das Tier dann auf der Weide erschossen.", so ein Polizeisprecher gegenüber extratipp.com*.

