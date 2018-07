Vier Männer gehen im Fluss schwimmen - doch plötzlich fehlt von einem jede Spur

Vier Männer gehen im Main bei Gustavsburg schwimmen - doch als sie rausgehen, ist einer von ihnen plötzlich verschwunden.

Gustavsburg - Horror-Szenario im hessischen Gustavsburg: Dort gingen am Sonntagabend vier Männer zum Schwimmen in den Main. Doch als sie den Main wieder verließen, fehlte von einem der Männer plötzlich jede Spur. Darüber berichtet extratipp.com*.

Bevor die Männer in den Main gingen, hatten sie sich den ein oder anderen alkoholischen Drink gegönnt - angetrunken gingen sie zum Schwimmen. Beim Verlassen des Flusses stellten die Schwimmer fest: Einer von ihnen war nicht mit aus dem Wasser gekommen. Das teilte die Polizei in der Nacht auf den Montag mit. Die restlichen drei Männer suchten nach ihrem vermissten Freund.

+ Die vier Männer gingen am Gustavsburger Strand ins Wasser. © Screenshot Google Maps

Vier Männer gehen im Main schwimmen - danach müssen sie die Polizei anrufen

Nachdem die Männer den vermissten Schwimmer nicht finden konnten, alarmierten sie die Polizei. Mit einem Streifenboot der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden suchten die Beamten den Main in Gustavsburg nach dem vermissten Mann ab. Bereits nach kurzer Zeit wurden sie auch fündig: Der Mann wurde an dem gegenüberliegendem Mainufer gefunden.

Der Mann war am Leben, hatte sich aber eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Vermutlich zog er sich die Verletzung zu, als er versuchte, den Main zu verlassen und dabei auf den Ufersteinen ausrutschte. Er wurde an den Rettungsdienst in Gustavsburg übergeben.

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.