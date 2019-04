Gullydeckel-Anschlag auf Zug: Lokführer (49) selbst soll Täter gewesen sein

DNA-Spuren erhärten Tatverdacht

+ © Markus Klümper Die Scheibe der Bahn wurde völlig zerstört. © Markus Klümper

Schier unglaubliche Wendung in den Ermittlungen um den Anschlag auf einen Zug der Hessischen Landesbahn in NRW: Der Lokführer (49) selbst, der den nicht mit Fahrgästen besetzten Zug gefahren hatte, soll jene Gullydeckel an einer Brücke angebracht haben, die dann in die Scheibe eingeschlagen waren!