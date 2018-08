Augenzeugen nehmen älterem Mann den Autoschlüssel weg - wenig später muss er ins Krankenhaus

Deutliche Schlangenlinien fuhr ein älterer Autofahrer in Gütersloh. Mehrfach landete der Mann mit seinem Wagen im Gegenverkehr. Ein Zeuge konnte ihn schließlich stoppen. Doch dann wird es ernst.

Gütersloh/Halle – Durch eine unsichere Fahrweise wurde ein 24-Jähriger auf einen Autofahrer aufmerksam. Der ältere Mann (78) war mit seinem Wagen auf der Straße am Ronchin-Platz am Freitagnachmittag (3. August) gegen 15.30 Uhr unterwegs.

Der Rentner fuhr Schlangenlinien und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Der Augenzeuge sah, wie der Mann immer wieder stark bremste und dann wieder Vollgas gab, um seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fortzusetzen. Auf Höhe des Abbiegestreifens zur Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück gelang es einem weiteren Zeugen, den älteren Mann mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Beide Zeugen sprachen den Rentner an und nahmen dessen Autoschlüssel in Verwahrung, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Noch bevor die Polizei eintraf, ging es dem Mann augenscheinlich immer schlechter. Die ganze Geschichte lesen Sie auf owl24.de.

