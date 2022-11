Gürtelrose nach Corona: Schlummernder Windpocken-Erreger ist Schuld

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Wie genau kann eine Corona-Infektion eine Gürtelrose auslösen? © Lukas Schulze/dpa

Zusammenhang zwischen Gürtelrose und Corona geklärt: Schlummerndes Windpocken-Virus löst nach Covid-19-Infektion die Hautkrankheit aus. Aber wie genau?

Berlin – Eine Corona-Infektion kann eine ganze Reihe von gesundheitlichen Folgen nach sich ziehen. Auch das Risiko für die schmerzhafte Hautkrankheit Gürtelrose wird dadurch erhöht – vor allem bei den Über-50-Jährigen. Schuld daran ist der Erreger der „Kinderkrankheit“ Windpocken, der in den meisten Erwachsenen schlummert und durch Corona wieder aktiv wird.

Kreiszeitung.de verrät, wie der Windpocken-Erreger durch Corona reaktiviert wird, was die Symptome einer Gürtelrose sind und wie sich Risikogruppen davor schützen können.

Jetzt, in der kalten Jahreszeit, steigt das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, wieder an. Auch dank der hochansteckenden Omikron-Varianten BQ.1.1, BA.2.75 und XBB. Viele Menschen könnten sich nun erstmalig oder ein weiteres Mal mit Corona infizieren. Neben Long Covid und Co. können sie in der Folge auch eine unangenehme Gürtelrose entwickeln – eine US-Studie bestätigte bereits den Zusammenhang.