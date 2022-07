Großeinsatz in der Rhön: 60 Tiere verenden bei Scheunenbrand

Feuerwehr-Einsatz in der Rhön: Eine Scheune hat am Monntag Feuer gefangen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In der Rhön brannte am Montag (25. Juli) ein Gebäude auf einem landwirtschaftlichen Hof. Laut Polizei verendeten etwa 60 Tiere bei dem Feuer. Mehr dazu lesen Sie hier:

Dipperz-Dörmbach - Am Montag brach auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Dipperz-Dörmbach ein Feuer aus. Wie Martin Rühl, Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Dipperz, mitteilte, waren in dem Bereich aus Scheune und Stall mehrere Hundert Rinder untergebracht gewesen. Viele Tiere flüchteten vor dem Feuer. Landwirte aus der Nachbarschaft halfen, sie wieder einzufangen. Gut 60 Tiere verendeten in den Flammen.

Welche Schwierigkeiten die Feuerwehr beim Löschen des Scheunenbrands meisten musste, verrät fuldaerzeitung.de.

Auch der Dipperzer Bürgermeister Klaus-Dieter Vogler (parteilos) machte sich am Nachmittag ein Bild von dem Brand vor Ort und lobte die große Hilfsbereitschaft: „Viele Feuerwehren, auch aus den umliegenden Gemeinden, waren im Einsatz.“ Auch zahlreiche junge Leute hätten geholfen. Ein Fußballspiel, das anlässlich des Sportfestes am Abend in Friesenhausen stattfinden sollte, sei kurzerhand abgesagt worden, weil die Beteiligten die Einsatzkräfte im Nachbarort unterstützen wollten.