Tödlicher Unfall: Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Tödlicher Unfall in Groß-Zimmern: Ein Mann stirbt noch an der Unfallstelle.

Groß-Zimmern - Am späten Samstagvormittag (28.09.) 12.25 Uhr fuhr ein 91-jähriger Mann aus Groß-Zimmern (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit seinem Pkw die Waldstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Ortsausgang/ K128 entlang.

In Höhe der Memelstraße kam der Senior mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem geparkten Fahrzeug und im Anschluss daran auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 69-jährigen Mann aus Reinheim gefahren wurde.

Tödlicher Unfall in Groß-Zimmern: Gutachter untersucht Unglück

Der 91-jährige Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle, seine 88-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der 69-Jährige aus Reinheim wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt zog einen Unfallsachverständiger hinzu, der die genauen Umstände des tödlichen Unfalls in Groß-Zimmern untersuchen soll. Deshalb ist die Waldstraße in dem Abschnitt zwischen Memelstraße und Im Rauhen See gesperrt. chw

