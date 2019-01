Festnahme nach Verfolgungsjagd: Zoll macht bei flüchtigem Fiat-Fahrer eine erstaunliche Entdeckung

Wilde Verfolgungsjagd an der niederländischen Grenze: Als Zollbeamte einen Autofahrer anhalten und kontrollieren wollen, tritt der plötzlich auf's Gas – denn er ist bereits auf der Flucht vor der Polizei.

Gronau – Am Dienstag (22. Januar) ereignete sich kurz hinter der niederländischen Grenze in Westfalen eine gefährliche Verfolungsjagd: Gegen 13 Uhr hatten Zollbeamte auf einem Parkplatz an der B54 einen Autofahrer (48) in einem weißen Fiat 500 angehalten. Als sie ihn kontrollieren wollten, trat der Mann jedoch plötzlich auf's Gas und raste mit hohem Tempo davon, wie msl24.de* berichtet.

Gefährliche Verfolungsjagd bei Gronau: Fiat-Fahrer drängt Zollbeamte ab

Der Autofahrer flüchtete in Richtung A31. Die Zollbeamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtige hinderte die Beamten jedoch beim Überholen – auch, indem er auf die Gegenfahrbahn lenkte. Als die Fahrbahn an einer Stelle dreispurig wurde und die Zollbeamten zum Überholen ansetzte, lenkte der Fiat-Fahrer plötzlich nach links, um das Zollfahrzeug von der Fahrbahn abzudrängen. Die Fahrerin des Wagens konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen, um einen Crash im Gegenverkehr zu vermeiden.

Flucht bei Gronau endet beinah im Crash

An der Ausfahrt Gronau-Ost fuhr der Flüchtige dann entgegen der Fahrtrichtung ab und fuhr weiter Richtung Grenze. Dort auf der Straße hatte sich ein Rückstau gebildet – doch das hielt den Mann nicht auf: Er raste weiter und versuchte, zwischen der Fahrzeugschlange und der Schutzplanke durchzukommen. Dabei rammte er einen Kleintransporter sowie die Planke.

Als der Mann dort nicht weiterkam, konnten die Zollbeamten den Raser endlich stoppen und aus dem Fahrzeug holen. Als sie dann seine Personalien überprüften, war auch schnell klar, warum der Mann geflüchtet war.

Verfolgungsjagd bei Gronau endet mit Festnahme

Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes machten die Zollbeamten bei Gronau eine erstaunliche Entdeckung: Zum einen war der von ihm gefahrene Fiat in den Niederlanden gestohlen worden. Zum anderen lagen gegen den Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit zwei Haftbefehle vor: ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Hamburg mit 670 Tagen Restfreiheitsstrafe wegen Hehlerei, Betruges, Urkundenfälschung und Raubes sowie ein Abschiebungsbefehl des Ausländeramtes Hamburg.

Außerdem fanden die Beamten aus Gronau neben gestohlenen Kennzeichen auch Einbrecherwerkzeug und einen Joint im gestohlenen Fiat. All dies wurde von den hinzugerufenen Polizisten sichergestellt. Sie verhafteten den 48-Jährigen an Ort und Stelle. Bei der Verfolgungsjagd hatte der Mann einen Sachschaden von etwa 13.000 Euro verursacht. Glücklicherweise wurde niemand dabei verletzt.

