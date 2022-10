Gras wohl bald legal: 7 Fragen zur Cannabis-Legalisierung

Von: Robert Wagner

Seit Jahren wird die Legalisierung von Cannabis gefordert, hier bei der Hanf-Parade in Berlin am 13. August 2022. Langsam nehmen die Pläne Gestalt an. © Fabian Sommer/dpa

Wird der Joint bald legal? Viel deutet darauf hin, dass die Pläne der Ampelkoalition bald in die Tat umgesetzt werden. Wir haben ein paar Fakten dazu gesammelt.

Die Vorbereitungen für die geplante Cannabis-Legalisierung werden konkreter. Gestern wurde ein Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums publik, das die bisherigen Pläne der Ampelkoalition zur „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ in Grundzügen umreißt. Unter anderem soll der Kauf und Besitz von bis zu 20 Gramm straffrei sein und Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden.

BuzzFeed.de beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.