Was dieses Wochenende in NRW los ist: Feuerwerk, Kirmes und mehr

Von: Constanze Julita

Teilen

Kirmes-Feuerwerk, Gourmet-Fest, Gamescom: In NRW ist am Wochenende (25. bis 27. August) einiges los. Dazu sechs Tipps im Überblick.

Köln – Nicht nur in Köln gibt es am Wochenende (25. bis 27. August einiges zu erleben, sondern auch in NRW: Kirmes-Termine mit Feuerwerk, die Caravan Salon Messe in Düsseldorf oder gleich zwei große Veranstaltungen in Köln. Dazu zählen zahlreiche Helene Fischer Konzerte und die Gamescom 2023. Wer am Wochenende Lust auf ein kühles Kölsch hat, wird bei einem Kölner Bierfest fündig. Sechs Tipps für das Wochenende in NRW.

Was am Wochenende in NRW los ist: Herbstkirmes Wermelskirchen

Am Freitag, 25. August, startet die Herbstkirmes Wermelskirchen. (Symbolbild) © Piero Nigro/aal.photo/Imago

Die zahlreichen Kirmes-Termine in NRW gehen weiter: Denn am Freitag, 25. August, startet wieder die Wermelskirchner Herbstkirmes (Rheinisch-Bergischer Kreis). Dabei sind im Herzen von Wermelskirchen bis Dienstag, 29. August, viele Fahrgeschäfte mit bunten Lichtern aufgebaut. Darüber hinaus gibt es anlässlich des 150. jährigen Bestehens der Stadt Wermelskirchen einen großen Festumzug.

Zeitraum: Freitag, dem 25. August, bis Dienstag, dem 29. August 2023

Freitag, dem 25. August, bis Dienstag, dem 29. August 2023 Adresse: Auf dem Schwanenplatz, einem Teilstück der Jahnstraße, dem Loches-Platz mit einem Teilstück des Brückenwegs sowie der oberen und unteren Eich in 42859, Wermelskirchen

Auf dem Schwanenplatz, einem Teilstück der Jahnstraße, dem Loches-Platz mit einem Teilstück des Brückenwegs sowie der oberen und unteren Eich in 42859, Wermelskirchen Festumzug: Samstag, 26. August, um 12 Uhr. Start des Festumzugs ist an der Eich.

Wochenende in NRW: Neusser Schützenfest startet – Feuerwerk am Freitag

Beim Neusser Schützenfest 2023 wird es am 25. August ein Eröffnungsfeuerwerk auf dem Kirmesplatz geben. (Symbolbild) © Julien Becker/ IMAGO

In Neuss herrscht vom 25. bis zum 29. August 2023 wieder Kirmestrubel: Dann findet nämlich das Neusser Bürger-Schützenfest 2023 statt. Dieses Jahr wird unter anderem das 200-jährige Jubiläum des NBSV (Neusser Bürger-Schützen-Verein) gefeiert. Neben einer Kirmes wird es auch wieder Festumzüge, Vogelschießen und Feierlichkeiten wie den Jägerball oder den Grenadierball geben. Ein Höhepunkt des Schützenfests ist das Feuerwerk zum Auftakt der Kirmes am Freitag, 25. August.

Zeitraum Schützenfest: Samstag, 26. bis Dienstag, 29. August 2023

Samstag, 26. bis Dienstag, 29. August 2023 Zeitraum Kirmes: Freitag, 25. bis Dienstag, 29. August 2023

Freitag, 25. bis Dienstag, 29. August 2023 Adresse: Rund um den Kirmesplatz an der Hammer Landstraße (Hessentorbrücke), 41460 Neuss (NRW)

Rund um den Kirmesplatz an der Hammer Landstraße (Hessentorbrücke), 41460 Neuss (NRW) Eröffnungsfeuerwerk: Freitag, 25. August 2023, bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Kirmesplatz

Wochenend-Tipps für NRW: Caravan Salon Messe in Düsseldorf

Am kommenden Wochenende (25. bis 27. August) beginnt die Caravan Salon Messe in Düsseldorf. © Piero Nigro/ IMAGO

Am Samstag, 26. August 2023, beginnt die Caravan Salon Messe in Düsseldorf. Dort können Reise-Fans Campingbusse, Caravans, Luxusliner und Campingzubehör entdecken. Bis zum 3. September können Besucherinnen und Besucher die Messe Caravan Salon auf dem Düsseldorfer Messegelände besuchen. Dabei präsentieren mehr als 750 Ausstellende in insgesamt 16 Hallen sowie auf dem Freigelände jegliche Art von Reisemobilen.

Zeitraum: 26. August bis 3. September 2023

26. August bis 3. September 2023 Adresse: Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf Tickets: Tageskarte für Erwachsene von Montag bis Freitag 17 Euro und am Wochenende 19 Euro. Die Tageskarte für Kinder (6 - 12 Jahre) von Montag bis Freitag 6 Euro sowie am Wochenende 8 Euro. Mit Ermäßigungen kosten die Tickets unter der Woche 14 Euro und am Wochenende 16 Euro.

Gourmet Festival in Düsseldorf

Bei dem Gourmet Festival in Düsseldorf (25. bis 27. August) sind mehr als 200 Austellerinnen und Austeller. © dpa/ eat! berlin

In Düsseldorf findet bereits zum 11. Mal das Gourmet Festival 2023 (25. bis 27. August) statt. Dabei heißt es auf der Königsallee: schlemmen, schlendern und genießen. Neben den Essens- und Getränkeständen, die sich verteilt auf 2,3 Kilometer erstrecken, gibt es unter anderem auch Live-Coooking-Events. Mit auf dem Gourmet Festival sind über 200 Austellerinnen und Austeller: 42 Weingüter und Weinhändler, 80 Live-Küchen, 21 Spirituosen-Anbieter, 19 Aussteller mit Non-Food-Artikeln rund um Küche und Kochen sowie 18 Foodtrucks.

Zeitraum: Freitag, 25. bis Sonntag, 27. August 2023

Freitag, 25. bis Sonntag, 27. August 2023 Adresse: Königsallee, 40215 Düsseldorf (vom Graf-Adolf-Platz bis zum Hofgarten)

Königsallee, 40215 Düsseldorf (vom Graf-Adolf-Platz bis zum Hofgarten) Öffnungszeiten: Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Wochenende in NRW: Gamescom 2023 in Köln

Die Gamescom 2023 in Köln läuft vom 23. bis zum 27. August. Dabei handelt es sich um eine der weltweit größten Messen für Computer- und Videospiele. © Political-Moments/ IMAGO

Eine der Großveranstaltungen in Köln, die am Wochenende (25. bis 27. August) stattfinden, ist die Gamescom 2023. Dabei handelt es sich um eines der weltweit größten Events rund um Computer- und Videospiele. Bereits am Mittwoch (23. August) startet die Messe – allerdings nur für Fachbesucherinnen- und Besucher. Ab Donnerstag (26. August) können dann alle Fans in die Gamingwelt abtauchen.

Wer nicht aus Köln oder NRW kommt, eine längere Anreise hat und mehrere Tage zur Gamescom möchte, kann im Gamescom Camp übernachten. Direkt im Jugendpark Köln – nur wenige Gehminuten vom Messegelände entfernt – wird ein extra Campingplatz aufgebaut.

Zeitraum: Mittwoch, 23. August, bis Sonntag, 27. August 2023

Mittwoch, 23. August, bis Sonntag, 27. August 2023 Adresse: Messepl. 1, 50679 Köln

Messepl. 1, 50679 Köln Öffnungszeiten: Mittwoch von 13 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag sowie Sonntag von 9 bis 20 Uhr

Tipps für das Wochenende in NRW: Helene Fischer gibt sieben Konzerte in Köln

Mit ihrer neuen „Rausch“-Tour tritt Helene Fischer siebenmal in Köln auf. © Hendrik Schmidt/dpa

Die bekannte Schlagerqueen Helene Fischer reist aktuell mit ihrer neuen „Rausch“-Tour durch ganz Deutschland. Dabei gibt sie gleich sieben Konzerte in Köln. Los geht es mit dem Konzertmarathon am Freitag, 25. August, in der Lanxess Arena (Stadtbezirk: Köln-Innenstadt). Für die Konzerttermine, die einschließlich bis zum 2. September andauern, gibt es noch Tickets zu kaufen. Da es mit den Helene-Fischer-Konzerten und der Gamescom gleich zwei Mega-Events in Köln gibt, kommt es auf den Straßen in Köln zu viel Autoverkehr.

Zeitraum: Freitag, 25. August, bis Samstag, 2. September 2023

Freitag, 25. August, bis Samstag, 2. September 2023 Adresse: Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

Das ist am Wochenende in NRW los: Bierland 2023 in Köln

Vom 25. bis zum 26. August veranstaltet die KG Ponyhof die Veranstaltung „Bierfest ohne TamTam“ in Köln-Bayenthal. Dabei können sich alle Bierliebhaber auf dem Gelände des Gemeinschaftsgartens „NeuLand“ durch verschiedene Biersorten probieren. Das Gute: Getrunken wird für einen guten Zweck. Denn das Fest ist ehrenamtlich organisiert und alle Gewinne werden gespendet, heißt es von dem Veranstalter.

Zeitraum: Freitag, 25. bis Samstag, 26. August 2023

Freitag, 25. bis Samstag, 26. August 2023 Adresse: Gemeinschaftsgarten „NeuLand“, Alteburger Str. 176, 50968 Köln (Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen)

Gemeinschaftsgarten „NeuLand“, Alteburger Str. 176, 50968 Köln (Stadtbezirk Köln-Rodenkirchen) Öffnungszeiten: Freitag von 17 bis 22 Uhr und Samstag von 16 bis 22 Uhr

(cj)