Schrecklicher Unfall: 19-Jährige tot - Feuerwehr-Drama folgt

Göttingen - Es sind Bilder, die sogar erfahrene Rettungskräfte schockieren: Bei einem schrecklichen Unfall auf der Landstraße L574 zwischen Groß Lengden und Landolfshausen im Landkreis Göttingen verunglückte eine 19-jährige Frau tödlich. Zwei Männer wurden bei dem schweren Auto-Unfall schwer verletzt. Das berichtet nordbuzz.de*.

Mit einem Peugeot 206 fuhr eine 19-jährige Frau aus der Gemeinde Gleichen gegen 18.10 Uhr (24. Mai) auf der Landstraße. Sie war auf dem Weg in Richtung Landolfshausen. Dann passierte das Unglück! Die junge Autofahrerin kam mit ihrem Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn, der Fahrer eines Audi A4 konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum frontalen Zusammenprall. Wieso die junge frau auf die Gegenfahrbahn fuhr, ist nach Angaben der Polizei Göttingen bisher nicht geklärt.

Göttingen: 19-jährige Frau stirbt bei Unfall in Peugeot 206 - zwei Männer aus Audi A4 schwer verletzt

Die beiden Autos krachten bei dem fürchterlichen Unfall so heftig zusammen, dass die 19-Jährige keine Chance mehr hatte, lebend aus ihrem komplett zerstörten Peugeot 206 zu kommen. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun, die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Die zwei Männer aus dem Audi A4, zwei 55-Jährige und ein 20-Jähriger, erlitten schwerer Verletzungen. Sanitäter brachten die Unfallopfer mit Krankenwagen in ein Krankenhaus in Göttingen.

Göttingen: Feuerwehrmann nach Verpuffung im Motorraum schwer verletzt nach Hannover geflogen

Während der Rettungsarbeiten kam es zu einem weiteren schlimmen Vorfall. Im Bereich des Motorraumes des Peugeot kam es zu einer Verpuffung, deren Ursache bisher nicht feststeht. Dabei wurde ein 58-jähriger Feuerwehrmann schwer verletzt.

Der Mann von einer Freiwilligen Feuerwehr in Niedersachsen wurde mit Verbrennungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Von dort wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen.

Göttingen: Gutachter der DEKRA nach schwerem Unfall im Einsatz

Die beiden Unfallfahrzeuge, der Peugeot 206 als auch der Audi A4, wurden von den Ermittlern der Polizei Friedland beschlagnahmt. Noch am Abend hatten die Beamten einen Gutachter der DEKRA eingeschaltet, der auch am Unfallort erschien.

An der Unfallstelle waren zudem die Freiwilligen Feuerwehren Groß Lengden, Klein Lengden, Rittmarshausen und Benniehausen, vier Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord sowie ein Notfallseelsorger zur Betreuung der Feuerwehrkameraden im Einsatz.

Unfall im Landkreis Göttingen: Polizei sperrt Landstraße L574 mehrere Stunden

Für die Dauer der aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die komplexe Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landstraße L574 ca. vier Stunden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und auch dem Vorfall mit dem nach Hannover geflogenen Feuerwehrmann dauern an.

