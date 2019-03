Junge (8) spielt mit Freund Verstecken und stirbt dabei - Der Tod lauerte im Gebüsch

Es ist ein unvorstellbares Drama, das sich in Nordrhein-Westfalen zugetragen hat: Ein achtjähriger Junge spielt mit seinem Freund Verstecken - kurz darauf ist er tot.

Goch/Nordrhein-Westfalen - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochabend: Ein achtjähriger Junge war mit einem gleichaltrigen Spielkameraden unterwegs, als sie auf die Idee kommen, Verstecken zu spielen. Wie die Polizei berichtet, versteckte sich das Kind in einem Gebüsch. Doch dort lag weggeworfenes Fensterglas, an dem sich der Junge am Oberschenkel geschnitten hat.

Erst Anfang März starb ein erst zehnjähriger Junge ebenfalls beim Spielen. Dieser wurde in der Scheune von einem Strohballen erschlagen.

Goch/Nordrhein-Westfalen: Kind schneidet sich beim Versteckspiel und stirbt

Ein Notarzt konnte ihn zwar noch in ein Krankenhaus nach Kleve bringen, doch dort hat sich sein Zustand so sehr verschlechtert, dass er kurz darauf starb. Eine Obduktion ergab, dass die Glasscherbe ein Gefäß am Oberschenkel verletzt hat, sodass er verblutete. Die Familie des Kindes wurde betreut.

jab