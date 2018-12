Ein Trucker fährt mit seinem Lkw auf eine Kurve zu - plötzlich passiert das Unglück

Ein 58 Jahre alter Trucker fährt in der Nähe von Gießen mit seinem Lkw auf eine Kurve zu - plötzlich passiert das Unglück.

Das hatte sich ein 58 Jahre alter Trucker sicher anders vorgestellt: Ein Fehler sorgte für eine Unfall. Jetzt ermittelt die Polizei.

Gießen - Ein Trucker fährt mit seinem Lkw auf eine Kurve in Sinn (etwa 35 Kilometer nordwestlich von Gießen entfernt) zu - plötzlich passiert das Unglück. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Trucker fährt nahe Gießen mit Lkw auf Kurve zu - dann passiert es

Donnerstag gegen 15.15 Uhr unweit von Gießen. Ein Trucker fuhr mit seinem Lkw auf eine Kurve zu. Beim Einlenken passierte es: Eine ausfahrbare Stütze machte sich selbstständig und fuhr zur Seite heraus.

+ Das ist der Unglücks-Lkw, der einen Unfall in der Nähe von Gießen verursacht hat. © Polizei Mittelhessen

Als der Lkw die Kurve mit ausgefahrenem Seitenteil verließ, krachte die massive Stütze gegen einen geparkten Peugeot. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Kleinwagen mehrere Meter mitgerissen und komplett zerstört wurde.

Gießen: Trucker bleibt bei Lkw-Unfall unverletzt

Nun wird geprüft, ob ein technischer Fehler am Lkw schuld an dem Unfall in der Nähe von Gießen ist - oder ob der Trucker womöglich geschlampt hat.

+ Heftig: Der gerammte Peugeot ist ein Fall für die Schrottpresse. © Polizei Mittelhessen

Bei dem Crash wurde auch das Gelände einer Brücke beschädigt. Der Peugeot ist Schrott. Insgesamt entstand ein Schaden von 12.000 Euro. Der 58 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.