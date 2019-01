Horror-Bilanz bei einer Alkoholrazzia in Hessen.

Groß angelegt Alkohol-Razzia entlang deutscher Autobahnen. Die Bilanz ist verheerend.

Gießen - Sechs Stunden lang haben Polizisten hessenweit Lkw-Fahrer kontrolliert. Die Bilanz der von Gießen aus koordinierten Aktion? Erschreckend! Von 1200 Truckern standen 190 unter Alkoholeinfluss. extratipp.com* berichtet über die groß angelegte Razzia.

Gießen: Polizei kontrolliert Lkw - Schock bei Blick auf Beifahrersitz

Wie ist die Polizei vorgegangen? Die Beamten arbeiteten sich entlang der Autobahnen von Rasthof zu Rasthof vor, klopften ab 18 Uhr an den Fahrerkabinen und baten zum Alkoholtest. Das schreibt die Polizei Gießen in ihrer Pressemitteilung. Von den etwa 1200 kontrollierten Truckern hatten 190 Alkohol im Blut. 79 Lkw-Fahrer hatten mehr als 0,5 Promille - womit ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Bei einigen musste die Polizei sich die Schlüssel aushändigen lassen, legte Parkkrallen an die Brummis.

Polizei Gießen: Spitzenreiter mit 2,7 Promille im Lkw

Insgesamt 250 Polizisten waren sechs Stunden lang im Einsatz. Einige der ertappten Lkw-Fahrer wiesen erschreckend hohe Promillewerte auf. Ein Pole pustete - und das Alkoholmessgerät zeigte laut Polizei Gießen unglaubliche fünf Promille an.

Dann gab er ab, erst eben gerade Schnaps getrunken zu haben. Eine spätere Messung zeigte "nur" 2,7 Promille an. Bei einem Bulgaren (2,6 Promille) fanden die Beamten zwei leere Vodkaflaschen auf dem Beifahrersitz. Ein Lette hatte es sich mit 2,5 Promille in seiner Kabine gemütlich gemacht.

Polizei Gießen: Betrunkener wollte Säure-Lkw steuern

+ Lkw stehen auf einem Autohof (Symbolbild). © dpa Frank Rumpenhorst

Zwei Rumänen hatten mehr als 2,2 Promille auf dem Kessel. Auch krass: Der Fahrer eines Gefahrgut-Lkws hatte rund 1,6 Promille. Der Wagen hatte Salpetersäure geladen. Ein anderer Brummifahrer überraschte die verdutzten Beamten mit einem eigenen Alkoholmessgerät. Half aber auch nichts, auch er hatte zu viel getankt. Die Polizei Gießen kündigt an, dass auch weiterhin hessenweite Aktionen gegen Alkohol am Steuer durchgeführt werden. Gerade staunen die Leser über diese Meldung: Frankfurt: Polizei zieht Hummer H2 raus - Schock bei Blick unter Wagen, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

