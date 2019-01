Polizei eilt zu Einsatz - plötzlich ist alles voller Blut

Mächtig aus dem Ruder lief ein Polizeieinsatz. Der Grund: Zwei aggressive Männer auf einer Familienfeier. Dabei floss auch Blut.

Gießen - Die Polizei eilt mit mehreren Streifenwagen zu einem Einsatz in der Nähe von Gießen. Dabei geht ein Kollege zu Boden, plötzlich ist alles voller Blut. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Polizei eilt zu Einsatz nahe Gießen - Kollege geht zu Boden, überall Blut!

Was war geschehen? Anwohner meldeten am Dienstagabend Schüsse in Weckesheim (etwa 35 Kilometer südöstlich von Gießen). Die Polizei raste mit mehreren Streifenwagen zu einem Wohnhaus, dort stieg offenbar eine Familienfeier. Zwei Männer verhielten sich den Beamten gegenüber äußerst aggressiv, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Gießen: Partygast rastet komplett aus und tritt Beamte

Ein Partygast rastete komplett aus und trat nach einem Beamten. Bei der Festnahme krachten der 33 Jahre alte Wüterich und ein Polizist durch die Glasscheibe einer Tür, beide zogen sich dabei Schnittwunden zu und bluteten.

Ferner verletzte der Angreifer dem Polizisten eine Kopfnuss und beleidigte die Ordnungshüter als Nazis. Während der Mann in der Nähe von Gießen abtransportiert wurde, mussten die Beamten einen anderen Teilnehmer maßregeln, da dieser nun ausfallend wurde. Auch bei ihm klickten Handschellen.

Polizei Gießen findet Schreckschuss-Pistole

Als die beiden festgenommen waren, konnten die Beamten die Wohnung in der Nähe von Gießen nach Waffen durchsuchen. Dabei fanden sie einen Schreckschuss-Revolver - mutmaßlich der Grund für den Einsatz. Auf der Straße lag eine Patronenhülse. Die beiden Angreifer wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Beide Männer hatten Alkohol getrunken. Die extratipp.com*-Leser staunen aktuell auch über folgende Meldung: Junge Polin in VW Golf hört konsequent auf ihr Navi - und es passiert, was passieren musste...

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.