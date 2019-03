Frau fährt in ihrem Auto - plötzlich packen sie Hände von der Rückbank

Eine Frau fährt durch Nidda mit ihrem Auto. Plötzlich packen sie Hände von der Rückbank.

Gießen - Diese Autofahrt wird eine Frau aus Nidda vermutlich nie vergessen. Während sie dachte, sie würde alleine in ihrem blauen Mazda sitzen, hatte sich auf der Rückbank ein ungebetener Gast eingenistet. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frau aus Nidda erlebt Schock ihres Lebens in eigenem Auto

19.45 Uhr, Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Rewe-Marktes in Nidda bei Gießen: Die Frau brachte ihre Einkäufe ins Auto und schob anschließend den Einkaufswagen zurück. Ihren blauen Mazda ließ sie in dieser Zeit kurz unverschlossen - was sich schon bald als verhängnisvoller Fehler herausstellen sollte. Zurück in ihrem Wagen fuhr sie los auf die Ludwigstraße in Richtung Geiß-Nidda. Im Bereich des Viadukts regte sich plötzlich etwas auf ihrer Rückbank - im Rückspiegel erblickte sie einen fremden Mann!

Bei Gießen: Polizei sucht irren Rückbank-Brutalo

Der Horror nahm seinen Lauf, als der offenbar betrunkene Eindringling die Mazda-Fahrerin packte und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. Laut Pressemitteilung der Polizei soll er sie auch am Hals gepackt haben. Die Frau wehrte sich stark, sodass der Fremde kurz vor dem Viadukt die Flucht ergriff - mit seiner Bierflasche. Trotz sofortiger Fahndung konnte der betrunkene Störenfried nicht gefasst werden. Mit einem Alter von höchstens Ende 30, kurzen schwarzen Haaren, vermutlich grauen Jeans und dunkler Jacke wird der Mann beschrieben.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann vermutlich ins Auto gestiegen, als die Frau den Einkaufswagen zurück brachte. Wer auf dem Rewe-Parkplatz etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 06043-984-707 mit der Polizei in Nidda in Verbindung zu setzen.

