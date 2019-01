Renter-Ehepaar bekommt sich in die Haare - es endet brutal

Eine Omi mit Rollator wurde in Gießen Opfer einer Gewalttat. Der Täter: Ausgerechnet ihr Ehemann!

Zwei Senioren geraten in Streit - ein Ehemann rastet dabei komplett aus.

Gießen - Ein Rentner-Ehepaar ist in Gießen unterwegs - plötzlich bekommen sich die beiden Senioren im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Streit unter Rentnern eskaliert in Gießen: Oma mit Rollator angegriffen

Was war geschehen, am Montagmittag (7. Januar) in der Gießener Innenstadt? Ein Rentner-Ehepaar ging seines Weges. Doch offenbar war die 82 Jahre Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, ihrem Mann nicht schnell genug.

Der 78-Jährige beschimpfte sie laut Pressemeldung der Polizei zunächst lautstark. Dann wurde es brutal: Der Mann schubst seine Frau und zog ihr an den Haaren! Die Seniorin verletzte sich dabei. Die Polizei Gießen ermittelt nun gegen den Oma-Schubser.

Matthias Hoffmann

