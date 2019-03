21-Jährige verlässt Lokal - dann will Mann sie vergewaltigen

Aufmerksame Passanten konnten eine Vergewaltigung an einer jungen Frau verhindern. Die Beschreibung des Täters hat es in sich.

Gießen - Eine 21-Jährige verlässt nach dem Feiern ein Lokal in Gießen - dann will ein dicker Mann sie vergewaltigen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Was war geschehen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gießen? Gegen 2 Uhr verließ eine 21-Jährige eine Kneipe in der Frankfurter Straße. In einem Hof um die Ecke passierte es: Ein Mann wollte die Nachtschwärmerin in die Dunkelheit zerren und vergewaltigen. Zum Glück scheiterte der Irre mit seinem Vorhaben, weil Passanten vorbeikamen. Der Triebtäter floh unerkannt in Richtung Elefantenklo. Dabei handelt es sich um eine bekannte Fußgänger-Überführung in der Gießener Innenstadt, die den Namen wegen ihrer Größe und den Löchern in der Mitte erhalten hat.

Polizei Gießen jagt dicklichen Mann mit dünnen Beinen

Der Unbekannte wird in der Pressemitteilung der Polizei Gießen wie folgt beschrieben: Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jeans und Sportschuhe. Am Oberkörper eine vermutlich olivgrün bis bräunliche Steppjacke. Darunter ein T-Shirt der Marke "Under Armour". Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, dicklich und hat dünne Beine. Im Gesicht trug er einen Drei- bis Fünftagebart, die Haut ist hell, die Haare dunkel. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0641) 700 62 555.

