Gewitter, Starkregen, Hagel: Wetter in NRW bleibt am Mittwoch ungemütlich

Von: Mick Oberbusch

In NRW soll es Gewitter geben. (Symbolbild) © Cavan images/imago

Weiterhin lässt der Hochsommer in NRW auf sich warten. Am Mittwoch (16. August) sind zunächst einmal Gewitter, Starkregen und auch Hagel angesagt.

Mehr zum Thema Wetter in NRW am Mittwoch: Unwetter, Starkregen und sogar Hagel möglich

Köln – Mit Blick auf die Wetterprognose und anschließendem Blick in den Kalender kann man dieser Tage schonmal unglücklich werden. Selbst in der Augustmitte herrschen in NRW Unwetter und Gewitter statt Sonnenschein und Sommer. Doch wie sieht die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die kommenden Tage aus? Vielleicht gibt es gar Hoffnung auf ein kleines Sommer-Comeback.

24RHEIN erklärt, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen wird.