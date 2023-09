SWR-Doku gibt Einblicke in das Leben der Familie Grupp

Von: Sina Alonso Garcia

Die Unternehmerfamilie Grupp ist weit über die Grenzen von Burladingen hinaus bekannt. Wie der Alltag der Familienmitglieder aussieht, beleuchtet eine neue Doku im SWR.

Burladingen – Wenn es um die Firma geht, ziehen sie alle an einem Strang: Wolfgang Grupp (81), seine Frau Elisabeth (57), Tochter Bonita (34) und Sohn Wolfgang Junior (32) geben täglich alles, um das Textilunternehmen Trigema voranzubringen. Inzwischen ist die Firma zu Deutschlands wohl bekanntestem Mittelständler geworden – nicht zuletzt dank der starken Medienpräsenz von Wolfgang Grupp. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Wie gestaltet sich ein klassischer Arbeitstag der Familie? Welches Verhältnis pflegen die Grupps untereinander? Und was sagen die Angestellten? Eine neue Doku im SWR gibt Antworten.

„Hinter den Kulissen von Trigema: Die große Grupp-Doku“ im SWR

In der „großen Grupp-Doku“ hat jedes der vier Familienmitglieder seinen Platz. Mit Bonita Grupp geht es im Helikopter auf Geschäftsreise, mit Wolfgang Grupp Junior zum Gespräch mit dem Burladinger Bürgermeister. Elisabeth Grupp offenbart Einblicke in die Trigema-Testgeschäfte, Grupp Senior zeigt stolz sein Jagddomizil. Die Familie, die es gewohnt ist, den Medien Zutritt zu ihrem Privatleben zu verschaffen, wirkt in der Doku locker und nahbar – das kommt bei vielen offenbar gut an.

Seit dem 3. September ist die Doku auch auf dem Youtube-Kanal der SWR Landesschau Baden-Württemberg verfügbar – und hat schon jetzt mehr als 337.000 Aufrufe. Das Video schaffte es sogar zeitweise auf Platz 6 in den Youtube-Trends (Stand 5. September, 10.34 Uhr). In den Kommentaren erntet die Doku viel Lob und Begeisterung. „Herr Grupp ist eine Legende“ - „sehr interessanter Einblick“ - „eine tolle Familie“ heißt es dort.

Blut ist dicker als Wasser: Familie Grupp zeigt sich als Einheit

Die Familie hält zusammen: Wolfgang Junior, Elisabeth, Wolfgang Senior und Bonita Grupp (von links) zeigen sich gerne gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. © Imago/Eventpress

Nachdem er selbst das Unternehmen bereits in der dritten Generation führt, liegt Wolfgang Grupp viel daran, dass seine Firma in der Familie bleibt. So duldet er keine anderen Nachfolger als seine Kinder. Ein Konkurrenzdenken scheint bei Tochter Bonita und Sohn Wolfgang Junior aber nicht vorhanden zu sein. Leer ausgehen wird in Sachen Erbe ohnehin niemand. Während das eine Kind wohl die Firma erbt, bekommt das andere den Besitz von Grupps Frau Elisabeth in Österreich. Insgesamt präsentiert sich die Familie Grupp über die gesamte Doku hinweg als Einheit, die zusammensteht. Und auch die Mitarbeiter kommen zu Wort. Sehenswert nicht nur für Trigema-Fans!