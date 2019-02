Geschreddertes Banksy-Bild in Deutschland: Hier kannst Du das Kult-Kunstwerk sehen!

Das geschredderte Banksy-Kunstwerk „Girl with Balloon“ wurde über Nacht berühmt! Jetzt wird das Bild einen Monat lang in Deutschland ausgestellt.

Baden-Baden - Von 0 auf 100 ist das Bild „Girl with Balloon“ des Künstlers Banksy zu einem der bekanntesten Werke weltweit geworden: Das Bild hat sich nach der Versteigerung bei Sotherby‘s in London selbst zerstört und somit weltweit für Aufsehen gesorgt – und heißt seit dem „Love is in the Bin“.

Seit Bestehen der Konzept-Kunst hat es immer wieder künstlerische Versuche gegeben, die eigene Existenz des Kunstwerkes zu verflüchtigen oder gar zu zerstören und damit seinen materiellen Wert zu unterminieren oder in einen anderen Wertkontext zu transferieren. Mit Banksys sich selbst zerstörendem Bild „Girl with Balloon“ aus dem Jahr 2006 hat diese künstlerische Strategie zweifellos einen neuen, radikalen Höhepunkt erreicht!

Banksy-Bild in Deutschland ausgestellt

Jetzt ist das Bild in Deutschland: Vom 5. Februar bis zum 3. März präsentiert das Frieder Burda Museum in Baden-Baden das Banksy-Werk erstmalig der Öffentlichkeit. Wie das Museum mitteilt, wird es von einer Gesprächsrunde begleitet. Das berichtet HEIDELBERG24*.

Viele Interessenten weltweit buhlten um die Ausstellung des Bildes, doch der ‚Zuschlag‘ ging nach Baden-Baden! Nicht zuletzt, weil das Museum bereits 2014 mit einer großen Präsentation des Künstlers JR die Kompetenz im Umgang mit Urban Art unter Beweis stellte.

Banksy-Kunstwerk „Girl with Balloon“ im Frieder Burda Museum in Baden-Baden

„Wir erwarten ein großes Interesse, auch gerade von jungen Menschen und Banksy-Fans. Gleichzeitig wollen wir aber nicht der Versuchung verfallen, die Arbeit wie eine Trophäe zu platzieren. Dies wäre sicherlich auch nicht im Sinne ihres Urhebers. Wir folgen vielmehr seinem Ansatz einer konsequenten Demokratisierung der Kunst und diskutieren gerade, wie wir das Werk möglichst vielen Menschen zugänglich machen können“, so Henning Schaper, Direktor des Museum Frieder Burda.

Museum Frieder Burda: Banksy-Ausstellung bis März 2019

Die geplante Inszenierung im Museum fokussiert ganz auf das Bild, die neue globale Ikone, zugleich versucht sie in konzentrierter Form die Hintergründe und Intentionen im Werk Banksys plausibel zu machen – sowie auch die Bedingungen in einer Kunstwelt zu hinterfragen, die eine solche Entwicklung, ja Wertexplosion überhaupt erst möglich macht. Die Einlassbedingungen werden – konsequent an Banksys eigenen Überzeugungen orientiert – so gestaltet sein, dass der Besuch vielen Menschen möglich sein wird.

