Verfeindete Männer treffen zufällig aufeinander - dann eskaliert die Situation

Die beiden Streithähne trafen in Buer aufeinander.

Erst war es ein verbales Gefecht - dann eskalierte die Situation: Auf dem Parkplatz am Rathausplatz in Gelsenkirchen-Buer haben sich zwei Streithähne getroffen.

Gelsenkirchen - Mitten im Ruhrgebiet ist es nach Berichten von 24VEST.de* am Dienstagnachmittag zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen gekommen. Demnach sollen sich zwei Streithähne, die sich aus einem zivilrechtlichen Prozess bereits bestens kennen, im Stadtteil Buer zufällig aufeinandergetroffen sein.

Verfeindete Männer treffen sich zufälligerweise in Gelsenkirchen-Buer

Erst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, anschließend soll der jüngere der beiden Männer mit der Faust zugeschlagen haben. Anschließend soll er auch noch auf den am Boden liegenden Kontrahenten eingetreten haben. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Nun droht dem Mann ein Strafverfahren.

