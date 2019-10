Versuchte Vergewaltigung in Gelsenkirchen – die Polizei sucht Zeugen

ERMITTLUNGEN LAUFEN

+ © Rohland Weihrauch/dpa Die Polizei sucht Zeugen, die eine versuchte Vergewaltigung in Gelsenkirchen beobachtet haben. © Rohland Weihrauch/dpa

Ein unbekannter Mann hat in Gelsenkirchen eine Frau verfolgt und von hinten angefallen. In ihrer Not versuchte sie, von anderen Autofahrern Hilfe zu bekommen - zunächst vergebens.