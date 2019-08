Vor dem Tourstart von Grönemeyer: AfD-Rechtsaußen Höcke hetzt gegen den Sänger

Mit seinen Texten gegen Rechts ist Herbert Grönemeyer (l.) dem AfD-Sprecher in Thüringen, Björn Höcke, ein Dorn im Auge. Vor dem Tournee-Auftakt in Erfurt hetzt er gegen den Sänger aus Bochum.

Herbert Grönemeyer kommt am 7. September nach Gelsenkirchen. Seine Tour startet aber in Erfurt. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke ist dieses Konzert ein Dorn im Auge: Er verbreitet "Fake News" über den Sänger.

Erfurt / Gelsenkirchen - Damit macht sich Björn Höcke unter den Grönemeyer-Fans garantiert keine Freunde: Wie 24VEST.de* berichtet, hat der Rechtsaußen der AfD den Musiker vor dem Auftakt seiner Stadiontournee an diesem Freitagabend (30. August) im Steigerwaldstadion in Erfurt für die Wahl seines Wohnortes heftig kritisiert.

Tatsächlich lebt der 63-Jährige schon seit langem nicht mehr in seiner Heimatstadt Bochum (der er auch sein berühmtestes Lied gewidmet hat), sondern zeitweise in Großbritannien. Wegen dieses Umstandes kramt Björn Höcke nun ein altbekanntes Gerücht hervor, um den Sänger vor seinem Thüringen-Konzert zu diskreditieren.

Shitstorm gegen AfD-Rechtsaußen bei Twitter

Doch der Vorwurf, Grönemeyer hätte Steuerflucht begangen, geht ins Leere: Bereits vor einigen Jahren hatte er erklärt, sein Hauptwohnsitz wäre Berlin - und seine Einnahmen würden somit offiziell beim Finanzamt Berlin versteuert - also völlig korrekt nach deutscher Rechtssprechung.

Auf Twitter gibt es nun stattdessen einen Shitstorm gegen den Chef der AfD in Thüringen. Einige Nutzer spielen genüsslich auf die unterschlagenen Spendengelder der rechten Partei an. Motto: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen."

Im Rahmen seiner Stadion-Tour gastiert Herbert Grönemeyer am Samstag, 7. September, auch in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

op

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.