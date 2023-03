Mega-Streik bei Bus und Bahn am 27. März? Bald könnte es Klarheit geben

Die meisten Bahnen in Deutschland würden bei einem möglichen Mega-Streik am 27. März stillstehen (Symbolbild). © Guido Kirchner/dpa

Wird Deutschland am 27. März durch einen Mega-Streik bei der Bahn und im ÖPNV lahmgelegt? Eine Pressekonferenz am Donnerstag könnte Klarheit bringen.

Berlin – Zwei Tarifstreits halten aktuell Pendlerinnen und Pendler in ganz Deutschland in Atem. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Gerade im ÖPNV gibt es daher seit Wochen Streiks. Die Gewerkschaft EVG will höhere Gehälter für Beschäftigte der Deutschen Bahn und anderer Eisenbahnunternehmen. Auch hier wurde zuletzt offen mit Streiks gedroht.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass beide Gewerkschaften gemeinsam einen Mega-Streik für den 27. März planen würden, der ganz Deutschland lahmlegen könnte. Jetzt wurde eine gemeinsame Pressekonferenz von Verdi und der EVG für Donnerstag angekündigt. Möglicherweise wird dann der Mega-Streik verkündet.

24RHEIN berichtet am Donnerstag live zum möglichen Mega-Streik von Verdi und EVG.