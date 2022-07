Gasgipfel in BW: Einigung auf 5-Punkte-Plan

Winfried Kretschmann hat einen „Gasgipfel“ einberufen. © Bernd Weißbrod/dpa

Zu einem Krisengipfel Gas hatte die Landesregierung am Montag geladen. Am Ende stand ein 5-Punkte-Energiesparplan. Was beschlossen wurde, erfahren Sie hier:

„Die Gefahr gravierender Liefereinschränkungen oder -ausfälle infolge der erpresserischen Politik des russischen Präsidenten könnte zu einer der schwersten Wirtschaftskrisen des Landes mit erheblichen Folgen für unsere soziale Sicherheit und unseren inneren Frieden führen“, sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann beim Krisengipfel Gas in Stuttgart. Am Ende einigt sich der Teilnehmerkreis auf einen gemeinsamen Plan zum Energiesparen.

HEIDELBERG24 verrät, wie der 5-Punkte-Plan aussieht, mit dem Baden-Württemberg dem drohenden Gasmangel entgegentreten will.

„Als Landesregierung müssen auch wir unseren Beitrag leisten. Dazu haben wir ein kurzfristig wirksames Sparprogramm beschlossen, um kluge Vorsorge zu betreiben, öffentliche Gebäude winterfest zu machen und die Nutzung erneuerbarer Energien zu beschleunigen. Wir wollen damit den Kostendruck für private Haushalte, Kommunen und Wirtschaft reduzieren“, sagt Kretschmann. (mko)