Smartphone-Ampel in NRW: Hightech für alle, die aufs Handy glotzen

Von: Maximilian Gang

An einer Ampel in Neuss (NRW) leuchtet seit Kurzem auch ein Licht in Richtung Boden. Dieses soll im Smartphonezeitalter für die Sicherheit der Fußgänger sorgen.

Neuss – Wenn eine Nachricht per WhatsApp angekommen ist, eine schnelle Google-Suche ansteht oder ein Termin im Kalender eingetragen werden soll, werden viele Menschen schnell unaufmerksam. Doch gerade im Straßenverkehr ist es äußerst wichtig, dass Fußgänger ihre Umgebung gut im Blick behalten. Unachtsamkeit und ein gesenkter Kopf können im Extremfall tödlich enden. Die Stadt Neuss (NRW) testet nun eine neue Ampel, die auch im Zeitalter des Smartphones für Sicherheit sorgen soll.

„Smartphone-Ampel“ in Neuss: Projektor strahlt Rotlicht für Fußgänger auf den Boden

Ein spezielles Licht soll unaufmerksame Fußgänger mit Smartphone schützen. (IDZRNRW-Montage) © Stadt Neuss & Sabine Gudath/Imago

An der Ampel an der Fesserstraße im Norden der Stadt ist nun ein sogenanntes „SafeLight“ angebracht. Dabei handelt es sich um einen Bodenprojektor, der das Fußgängerrot auf den Boden strahlt, wie Luca Clemens, Sprecher der Stadt Neuss, zu 24RHEIN von Ippen.Media sagt. Dieses sei bei einer sowieso anstehenden Umrüstung der Ampelanlage auf LED-Technik mit angebracht worden.

„Hierdurch soll die Sicherheit von Fußgängern im Smartphonezeitalter erhöht werden“, so Clemens. Denn die Projektion des Lichts auf dem Boden sei auch bei gesenktem Kopf besser sichtbar. Zudem reflektiere das rote Ampellicht „je nach Position des Fußgängers“ auf dem Display des Smartphones, wie es vom Hersteller Swarco heißt.

Testbetrieb: Stadt Neuss will Erfahrungen mit „Smartphone-Ampel“ sammeln

„Es handelt sich um einen reinen Testbetrieb“, sagt der Sprecher. Demnach will die Stadt Neuss die Wirksamkeit des „SafeLight“ für ein Jahr erproben, um mit dieser Art der Ampel-Technik Erfahrungen zu sammeln. Außer der Ampelanlage an der Fesserstraße seien demnach vorerst keine weiteren „Smartphone-Ampeln“ geplant.

Auch in Düsseldorf stehen besondere Ampelanlagen, die es nirgends sonst auf der Welt gibt. Dort zeigen rund 600 Ampeln nicht nur für die Autos Gelblicht an, sondern auch für Fußgänger – und das bereits seit 1953. (mg)