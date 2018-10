Polizei stoppt Kleinbus auf A4 - Schock beim Blick unter Wagen

Die Polizei stoppt einen rumänischen Kleinbus auf der Autobahn 4 - Die Beamten sind beim Blick unter den Wagen geschockt.

Fulda - Die Beamten einer Funkstreife konnten bei einem Einsatz mit einem rumänischen Kleinbus auf der A4 bei Bad Hersfeld ihren Augen nicht trauen, als sie einen Blick unter den Wagen warfen, wie extratipp.com* berichtet.

Fulda: Polizei stoppt rumänischen Kleinbus - Schock beim Blick unter Wagen

Die Funkstreife auf der Autobahn 4 wunderte sich am Montag (15.10.) über eine große blaue Abgasfahne, die der Kleinbus bei Bad Hersfeld hinter sich her zog. Die Beamten entschieden sich, den rumänischen Kleinbus anzuhalten. "Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers, der Insassen und des Fahrzeugs, glaubten die erfahrenen Beamten ihren Augen nicht zu trauen", wie das Polizeipräsidium Osthessen am Donnerstag mitteilt.

Der rumänische Kleinbus war gerade auf dem Weg von England nach Rumänien: In dem Bus saßen fünf Personen und drei Kinder, dazu Gepäck. Der Kleinbus war um mehr als 500 Kilogramm überladen. Die Polizei Fulda hat die gravierendsten Mängel zusammengefasst:

Die Motoraufhängung war beidseitig abgerissen,

hielt nur noch notdürftig im Motorraum fest.

Die Bremsen waren völlig defekt, es funktionierte lediglich die Bremse am rechten Vorderrad.

Der Kleinbus wurde sofort aus dem Verkehr gezogen und still gelegt. Die Insassen kamen bis zum Eintreffen eines Ersatzbusses in einem Hotel unter. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsgesetze eingeleitet.

+ Die Polizei Fulda fotografierte die defekte Bremsleitung des Kleinbuses. © Polizei

Polizeioberkommissar Michael Schenk : "Nicht auszudenken was bei einer Notbremsung passiert wäre! Ein unbekannter Schutzengel muss bisher über die Insassen gewacht haben."

