Polizei stoppt italienischen Sprinter auf Autobahn - Zustand schockt selbst erfahrene Beamte

Fulda - Mega-Schock auf der A7! Die Polizei Fulda stoppt einen italienischen Iveco-Sprinter. Beim Blick unter den Wagen wurden sogar erfahrene Beamte sprachlos. Darüber berichtet extratipp.com*.

+ Das ist der Pannen-Iveco, den die Polizei Fulda sofort aus dem Verkehr zog. © Polizei Osthessen

Was war passiert? Die Polizei Fulda (Polizei hält Kleinbus auf A4 bei Fulda an - Schock beim Blick unter Wagen) hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag eine große Kontrolle an der A7 durchgeführt. Auf dem Autobahn-Parkplatz Pilgerzell zogen die Beamten Nutzfahrzeuge aller art aus dem Verkehr, darunter einen Pannen-Iveco. Die Ordnungshüter checkten vor allem Lenk- und Ruhezeiten sowie die korrekte Sicherung von Ladung. Außerdem überprüften die Beamten den Zustand der Reifen und die Richtigkeit der Papiere.

Polizei Fulda spricht bei Sprinter aus Italien von "rollender Zeitbombe"

+ Nicht nur die Reifen des italienischen Iveco waren total abgefahren. © Polizei Osthessen

Bei einem Fahrzeug verschlug es sogar erfahrenen Ermittlern die Sprache: Bei dem Iveco-Sprinter mit italienischem Kennzeichen war bereits der Rahmen des Fahrzeugs verzogen. Der Fahrer hatte versucht, die Lücken mit Bauschaum zu füllen. Die Polizei Fulda schreibt in ihrer Pressmeldung wörtlich: "Dadurch wurde versucht, den Kleintransporter zusammenzuhalten. Eine solche rollende Zeitbombe sehen die Kollegen auch nicht alle Tage."

Fünf Fahrzeuge - darunter der italienische Sprinter - zieht Polizei Fulda aus dem Verkehr

+ Auch im Innenraum hatte der Fahrer Schäden notdürftig repariert. © Polizei Osthessen

Insgesamt kontrollierte die Polizei Fulda (Mann aus Fulda bekommt schlimme Nachricht auf sein Handy - und muss Alptraum mitansehen) knapp 30 Fahrzeuge. Laut den Beamten wies jeder zweite Wagen zum Teil "erhebliche Mängel" auf. Einige Fahrer mussten noch vor Ort ihre Reifen wechseln, weil diese so heruntergefahren waren. Fünf Autos, darunter der Pannen-Iveco, durften gar nicht weiterfahren. Die Wagen müssen zunächst in Werkstätten wieder auf Vordermann gebracht werden. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich derzeit auch für folgende Meldung: Mann will nur Haustür aufsperren - und erlebt Schock seines Lebens.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.