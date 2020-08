Zwei Kinder werden vermisst - Polizei sucht mit Foto

Zwei Kinder aus Fulda werden vermisst. Die Polizei bittet dringend um Mithilfe.

Fulda - Die beiden Kinder Leonard S. (11 Jahre) und Mike S. (10 Jahre) aus Fulda werden seit Mittwoch (19.08.2020) vermisst. Beide Kinder waren in einer Jugendeinrichtung untergebracht.

Die beiden Jungen sind nach der Schule am Vormittag nicht mehr in die Einrichtung zurückgekommen. Die Polizei schließt dabei nicht aus, dass sich die Kinder in der Innenstadt in Fulda oder Petersberg aufhalten.

Kinder in Fulda vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei beschreibt Leonard S. wie folgt:

ca. 1,40 Meter groß

sehr schlanke Figur

dunkler Hauttyp

kurzes krauses Haar

Kleidung: schwarze Hose

Die Beschreibung der Polizei von Mike S. lautet so:

ca. 1,35 Meter groß

sehr schlanke Figur

dunkler Hauttyp

kurzes krauses Haar

Kleidung: komplett in schwarz bekleidet mit einer schwarz gemusterten Bauchtasche

Die Polizei sucht die Kinder mit einem Foto. Ein Foto des vermissten Mike S. liegt allerdings aktuell noch nicht vor.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der beiden Jungen geben kann, soll sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder an eine andere Polizeidienststelle wenden.

