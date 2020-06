In Fulda stürzt ein Segelflieger ab. Für den Piloten kommt jede Rettung zu spät.

Fulda - In Fulda ist ein Segelflieger am Montag (01.06.2020) gegen 11.33 Uhr in der Kleingartenanlage Johannisau abgestürzt. Dabei ist der Pilot gestorben.

Beim Ersten Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Flieger im Vollbrand. Die Ermittlungen dauern an. Der Ereignisort wird weiträumig abgesperrt. chw