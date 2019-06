Fünfjähriger stürzt in Gartenteich - mit schrecklichen Folgen

Nach seinem Sturz wurde der Junge zunächst wiederbelebt - doch der Unfall endet tragisch.

Teterow - Ein fünfjähriger Junge ist in einen Gartenteich in Mecklenburg-Vorpommern gefallen und trotz einer Reanimierung gestorben. Der Stiefvater fand das Kind am Freitagabend im Wasser auf dem Grundstück der Familie in Kämmerich und zog es heraus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Junge sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ein Notarzt habe ihn wiederbelebt. Der Junge wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock gebracht, wo er Samstagmittag starb. Das Kind sei kurz unbeaufsichtigt gewesen, als es zu dem Unglück kam, hieß es.

dpa

Rubriklistenbild: © pa/obs/Söll GmbH / Söll (Symbolbild)