Frühlingswetter bricht ein – Temperaturen fallen merklich

Von: Tobias Becker

Der blaue Himmel wird erstmal nicht mehr zu sehen sein in Baden-Württemberg. © dpa/Carmen Jaspersen

Das Wetter wird Ende des Monats nochmal schmuddelig, bevor der Frühling startet. Lesen Sie hier, wann das Wetter wieder besser werden soll:

An den Faschingstagen ist das Wetter in Baden-Württemberg sonnig, der Himmel ist meist blau und von Regen fehlt jede Spur. Aber das soll sich Ende Februar nochmal ändern. Schmuddelwetter zieht auf, die Temperaturen fallen stark, wie Wetter-Experten prognostizieren. Doch auch Besserung ist beim Wetter wieder in Sicht.

echo24.de verrät, wann das Wetter wieder schöner werden soll.

Der Februar nähert sich der Prognose, die das amerikanische Wettermodell vor Wochen abgegeben hat. Demnach sollte der Monat drei Grad zu warm werden im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Aktuell beträgt die Abweichung +2,9 Grad. (tobi)