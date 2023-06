Jetzt reagieren Rammstein mit klarem Statement zu Lindemann-Debatte

Von: Moritz Bletzinger

Nach den schweren Vorwürfen gegen Till Lindemann wendet sich Rammstein an seine Fans. Die Band spricht von „Irritationen und Fragen“. Bei dem Bild handelt es sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 2022. © IMAGO/Madis Veltman

Frankfurt – Alkohol, Drogen, Gewalt. Mehrere Frauen haben schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Es soll dabei um sexuelle Gewalt, ein Video und Aftershow-Partys gehen. Der Kiwi-Verlag hat die Zusammenarbeit mit dem 60-Jährigen beendet.

Vorwürfe gegen Till Lindemann: Jetzt spricht Rammstein

Rammstein bestreitet die Vorwürfe und wendet sich jetzt erstmals öffentlich an die Fans. „Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans, Irritationen und Fragen entstanden“, schreibt die Band in einem Statement auf Instagram.

„Die Vorwürfe haben uns alle sehr hart getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst“, versichern die sechs Musiker. Das Management von Frontsänger Lindemann schweigt derweil weiterhin. Die Band verspricht ihren Fans: „Es ist uns wichtig, dass ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne.“

Rammstein befürchtet Vorverurteilung: „Wir, die Band, haben auch ein Recht“

Weiter schreibt Rammstein: „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.“

Das Gleiche fordern die Musiker aber auch für sich: „Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden“, schließen sie die Mitteilung ab. In vier Stunden wurde der Post auf Instagram fast 100.000 Mal geliked. Die Thematik wird etliche Fans wohl noch lange beschäftigen, Rammstein zählt zu den erfolgreichsten Bands der deutschen Geschichte. Die Gruppe hat dabei immer polarisiert, vor allem Lindemann stach heraus. Ein bekanntes Beispiel ist sein Gedicht „Wenn du schläfst“, es Endet mit der Zeile: „Etwas Rohypnol im Wein. Kannst dich gar nicht mehr bewegen. Und du schläfst, es ist ein Segen.“