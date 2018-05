Fronleichnam 2018: Wo ist heute Feiertag? Was ist die Bedeutung des katholischen Festes?

Fronleichnam 2018: Wo ist Feiertag? Und was feiern Katholiken? Hier finden Sie alle Informationen zu Datum, Bedeutung, und Brauchtum rund um Fronleichnam.

München - Das Fronleichnamsfest in ein Höhepunkt im katholischem Kirchenjahr. An keinem anderen Feiertag entfaltet die katholische Kirche öffentlich so viel barock anmutenden Prunk: An Fronleichnam feiern die Gläubigen Gottesdienste unter freiem Himmel und ziehen in farbenprächtigen Prozessionen singend und betend durch die Straßen.

Wann ist Fronleichnam 2018?

Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert.

Pfingsten war 2018 am Sonntag, 20. Mai.

Deswegen fällt Fronleichnam im Jahr 2018 auf Donnerstag, 31. Mai.

Fronleichnam: Der katholische Feiertag und seine Bedeutung

Das Fronleichnamsfest erinnert an der letzte Abendmahl Jesus mit seinen Jüngern. Der Name bedeutet "Leid des Herrn".

Fronleichnam leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort "vronlichnam" ab und bedeutet Fron (= Herren) Leichnam. Also ist die ins zeitgenössische Deutsch übertragene Bedeutung des katholischen Hochfestes "Leib des Herrn".

Im Mittelpunkt des katholischen Feiertags steht die Eucharistie, die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi.

Zurück geht das Fronleichnamsfest geht auf eine Vision der Augustiner-Chorfrau Juliane von Lüttich im Jahr 1209. Im Gebet sah sie den Mond mit einem dunklen Fleck. Später wurde das als Symbol für das im Kirchenjahr fehlende Fest zur Verehrung der heiligen Hostie gedeutet. 1264 erklärte Papst Urban IV. Fronleichnam zum kirchlichen Feiertag.

An Fronleichnam finden neben Messen zahlreiche Prozessionen statt. Dabei wird der "Leib Christi" in Form der Hostie öffentlich gezeigt. Unter dem sogenannten "Himmel", einem Baldachin aus besticktem Stoff tragen Geistlichen den "Leib Christi" durch Straßen und Felder.

Eine Prozession gab es wohl erstmals in Köln - vermutlich zwischen 1274 und 1279.

Prozessionen heute an Fronleichnam

Das Fest dient dazu, den Glauben öffentlich zu bezeugen: In einem meist aufwendigen Messgewand gekleidet, trägt der Pfarrer in einer Monstranz das "Allerheiligste". Hinter dem Priester ziehen die Gläubigen in einer Prozession durch die Straßen. Dabei wird gesungen und gebetet.

Vor allem in ländlichen Gegenden ist Fronleichnam ein großes gesellschaftliches Ereignis: Vereine wie Feuerwehren oder Trachtenvereine, aber auch die Erstkommunionskinder in ihrer Festtagskleidung beteiligen sich an der Prozession. Die Häuser entlang der Prozessionswege sind mit Fahnen, Girlanden und bunten Blumen geschmückt, mancherorts sind in den Straßen Altäre aufgebaut und aufwendig mit Blumenteppichen verziert.

Fronleichnam 2018: Heute Prozessionen in Bayern - Seeprozession am Staffelsee

Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel und farbenprächtigen Prozessionen durch festlich geschmückte Straßen wollen die Gläubigen der katholischen Gemeinden in Bayern auch heute Fronleichnam feiern.

Bei vielen Prozessionen zu Fronleichnam werden Figuren mitgetragen. In Bamberg etwa wird das 600 Kilogramm schwere Domkreuz bei der Prozession von 18 Männern durch die Straßen getragen. Normalerweise ist es im Diözesanmuseum ausgestellt.

In Seehausen bei Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) ist Fronleichnam nicht bloß ein Gottesdienst. Er ist auch ein Ereignis. Jedes Jahr steigt ein Tross aus Priester, Fahnenträgern, Blaskapelle und Gläubigen in die farbigen Ruderboote und Fähren und zelebriert die See-Prozession auf dem Staffelsee, wie Merkur.de berichtet.

+ Fronleichnams-Prozession am Staffelsee. © dpa

In Bichl und Benediktbeuern (Landkreis Bad-Tölz/Wolfratshausen) gibt es zu Fronleichnam etwas Besonderes zu sehen: Die Figur der heiligen Anastasia, die nach alter Sitte von Bichler Jungfrauen durch die Fluren getragen wird.

Allein in München erwartet das Erzbistum zehntausend Gläubige zum Fronleichnamsfest. Der Festgottesdienst mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx beginnt um 9.00 Uhr am Marienplatz . Die anschließende Prozession startet am Marienplatz, führt durch die Innenstadt und endet am Königsplatz

Fronleichnam 2018: In diesen Bundesländern ist heute ein Feiertag

Fronleichnam ist eines der Hochfeste der katholischen Kirche. Deswegen ist der zweite Donnerstag in katholisch geprägten Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Arbeitnehmer haben frei. Fronleichnam ist heute ein Feiertag in:

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

In diesen Bundesländern ist Fronleichnam heute kein Feiertag

In diesen protestantisch geprägten Bundesländern von Deutschland ist Fronleichnam 2018 kein gesetzlicher Feiertag, sondern ein Arbeitstag.

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Fronleichnam: In diesen Bundesländern gibt es heute Sonderregelungen für den Feiertag

In einigen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung in den Ländern Sachsen (bestimmt durch die Fronleichnamsverordnung) und Thüringen (im gesamten Landkreis Eichsfeld und in den Eichsfelder Ortschaften des Unstrut-Hainich-Kreises und Teilen des Wartburgkreises) ist Fronleichnam heute auch ein Feiertag.

In den übrigen Ländern und Regionen gibt es Sonderregelungen, wie etwa für katholische Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlte Freistellung und für katholische Schulkinder Anspruch auf Unterrichtsbefreiung. Katholische Träger, etwa die Caritas, regeln in ihren jeweiligen Bereichen ganztägige Arbeitsbefreiung für alle Beschäftigten.

Stau an Fronleichnam: Brückentag sorgt heute für volle Straßen

Traditionell wird der Fronleichnam für Kurzausflüge ins Grüne oder in die Berge gern genutzt. Andere starten am Mittwoch - dank Brückentag - in ein langes Wochenende.

Schon ab Mittwoch rechnet der ADAC mit vollen Autobahnen und Stau-Risiko.

Fronleichnam auch in Österreich und Teilen der Schweiz ein Feiertag: Staugefahr!

Sowohl in Österreich als auch in Teilen der Schweiz ist Fronleichnam ein Feiertag. Daher müssen die Autofahrer auch hier mit stark belasteten Transitrouten rechnen - vor allem ab Samstag in nördlicher Richtung aufgrund des Rückreiseverkehrs. Für die Schweiz nennt der ACE die Gotthardroute als Schwerpunkt. Die Reisenden sollten sich vor dem Südportal des Gotthardtunnels ab Samstagvormittag auf Wartezeiten und Blockabfertigung einstellen.

An den Grenzübergängen in Richtung Deutschland müsse mehr Zeit eingeplant werden. Die Autofahrer sollten unbedingt gültige Ausweise mit sich führen. Das gelte vor allem für Kinder. Über aktuelle Wartezeiten an den Übergängen Suben, Kiefersfelden und Walserberg informiert die Internetseite der österreichischen Autobahngesellschaft Asfinag auf ihrer Internet-Seite.

