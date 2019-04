Streit an Fleischtheke eskaliert - die Polizei muss eingreifen

In der Warteschlange liegen die Nerven blank

+ © Sina Schuldt dpa Streit an Fleischtheke (Symbolbild) © Sina Schuldt dpa

In Friedberg sind zwei Frauen in einem Supermarkt heftig aneinander geraten - an der Fleischtheke eskaliert die Situation derart, dass die Polizei eingreifen muss.