Bratpfanne explodiert auf Dorffest: 14 Personen schwer verletzt - Sechs schweben in Lebensgefahr 

Bei einem Dorffest in Freudenberg (NRW) ereignete sich ein tragisches Unglück. Eine Fett-Explosion verletzt 14 Personen schwer, sechs schweben in Lebensgefahr.

Freudenberg - Ein schweres Unglück ereignete sich nun in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am frühen Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr auf dem „Backesfest“ zu einer Explosion einer großen Pfanne, die zum Braten von Kartoffeln genutzt wurde.

Schweres Unglück bei Dorffest: Bratpfanne explodiert - Sechs Personen in Lebensgefahr

Bei der Brauchtumsveranstaltung im Freudenberger Ortsteil Alchen waren gegen Mittag circa 100 Personen anwesend. 14 von ihnen wurden durch die Fett-Explosion schwer verletzt, sechs von ihnen, im Alter von 31 bis 75 Jahren, schweben in Lebensgefahr. Sie wurden in Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen.

Polizisten und Feuerwehrleute stehen auf dem Gelände eines Brauchtumsfest im Siegerland.

Auch Stunden nach dem Unglück sind Rettungskräfte, Feuerwehr und die Polizei vor Ort. Angehörige und leicht Verletzte werden betreut. Die Ursache für die schwere Explosion ist noch nicht bekannt, noch ist unklar, ob möglicherweise Regenwasser in die Pfanne getropft sein könnte. Die Kriminalpolizei Siegen und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.

