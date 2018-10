Frontal gegen Baum! 27-Jährige verliert Gewalt über VW Golf - schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es, als eine junge Frau die Gewalt über ihren VW Golf verlor und mit dem Auto frontal mit einem Baum kollidierte. Sie wurde schwer verletzt.

Apen - Erst verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren VW Golf, dann kollidierte eine Frau am Dienstag in Apen mit einem Baum und wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand zunächst nicht, am Pkw entstand ein Totalschaden, wie nordbuzz.de* berichtet.

Gewalt über VW Golf verloren und frontal in Baum gekracht

Gegen 16 Uhr kam es laut Polizei am Dienstag im von Oldenburg gut 30 Kilometer entfernten Apen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Apen befuhr mit ihrem VW Golf die Nordloher Straße, Fahrtrichtung Nordloh.

Ausgangs einer Linkskurve kurz vor dem Übergang zur Nordloher Dorfstraße kam die Frau mit ihrem VW Golf ins Schleudern. Daraufhin verlor sie die Gewalt über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum.

Frau bei Unfall schwer verletzt - Totalschaden an VW Golf

Bei dem heftigen Zusammenstoß zwischen ihrem Pkw und dem Baum wurde die 27-Jährige aus Apen schwer verletzt. An dem VW Golf entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Autofahrerin wurde mit einem Rettungswagen von der Unfallstelle in Apen in die Ammerlandklinik in Westerstede gebracht. Nach ersten Erkenntnissen bestand keine Lebensgefahr.

