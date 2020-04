Frau schwimmt im eiskalten Wasser: Dramatischer Einsatz im Fluss

Brand in Modegeschäft in Eisenach

Zu einem dramatischen Polizeieinsatz kam es an einem Fluss im Münsterland. Dort schwamm eine Frau im eiskalten Wasser.

Rheine - Am Mittwoch (1. April) kam es zu einem spektakulären Einsatz an der Ems im Münsterland. Ein Zeuge sah, wie eine Frau in den Mittagsstunden in dem eiskalten Wasser schwamm.

Die Polizei wurde hinzugerufen und versuchte die Frau durch Rufe am weiterschwimmen zu hindern. Doch sie ignorierte die Einsatzkräfte und schwamm einfach weiter. Dann sprang ein Polizist ins kalte Wasser. Welche Szenen sich danach abspielten, lesen Sie bei msl24.de*.

