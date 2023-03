Frau (60) fällt auf „WhatsApp“-Masche rein: Betrüger erbeuten mehr als 5000 Euro

Betrüger haben sich bei WhatsApp als die Tochter einer 60-jährigen Frau ausgegeben. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa/dpa-tmn

Erneut waren Betrüger mit ihrer Masche über den Nachrichtendienst „WhatsApp“ erfolgreich. Eine 60-jährige Frau überwies ihnen zweimal Geld. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema WhatsApp-Betrug: 60-Jährige überweist zweimal Geld an die Täter

Langenselbold - Eine 60-Jährige Frau aus Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) hat laut Polizei am Montag (20. März) eine Nachricht erhalten, in der ihre angebliche Tochter angab, dass ihr Handy kaputt sei und sie zum Bezahlen von drei Rechnungen Geld brauche. Wie die Polizei weiter mitteilt, fiel die 60-Jährige auf den Betrug herein und überwies gutgläubig zunächst zwei Rechnungen in Höhe von 2700 Euro auf ein fremdes Bankkonto.

Wie die 60-Jährige den Betrügern auf die Schliche kam, verrät fuldaerzeitung.de.

Wie die Polizei berichtet, ist der Betrug über den Nachrichtendienst „WhatsApp“ noch immer eine der beliebtesten Maschen von Betrügern. Diese nehmen über den Dienst Kontakt zu ihren Opfern auf und geben sich meist als nahe Verwandte aus, die angeblich in finanziellen Schwierigkeiten stecken und Geld brauchen. „Dabei gaukeln sie vor, dass sie eine neue Mobilnummer hätten, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Indem der Absender der Nachricht für den wahren Bekannten gehalten wird, kommt es oftmals zu Überweisungen oder Geldübergaben“, schreibt die Polizei in einer Meldung.