Regelrechte Gewaltorgie: Unbekannte verwüsten ICE

In Frankfurt wurde ein ICE zerstört.

Gewaltorgie an einem Intercity im Frankfurter Hauptbahnhof. Die Polizei spricht von "brachialer Gewalt", der Schaden ist hoch.

Frankfurt - In Frankfurt ist ein Intercity in der Nacht zu Donnerstag komplett verwüstet worden. Das berichtet wie fnp.de*. Die Täter haben mehrere Anzeigedisplays beschädigt, aber das war noch nicht alles.

Frankfurt: ICE wird komplett verwüstet

Der Intercity fiel in einer regelrechten Gewaltorgie zum Opfer. Der Zug stand in der Nacht zu Donnerstag in der Abstellanlage des Frankfurter Hauptbahnhofs. Die ganze Geschichte lesen sie hier auf fnp*.de.

