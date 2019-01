Zwei Frauen kämpfen um ihr Leben - dann hat Lkw-Fahrer eine geniale Idee

Riesiges Glück hatten zwei Frauen nach einem Unfall mit einem Lkw. Sie waren eingeklemmt, das Fahrzeug brannte - doch dann hatte der Trucker eine rettende Idee.

Frankfurt - Das neue Jahr beginnt mit einer Heldengeschichte! Horror-Unfall in Frankfurt: Zwei Frauen und ein Mann kämpfen um ihr Leben - dann hat ein Lkw-Fahrer eine geniale Idee! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Zwei Frauen kämpfen in Frankfurt um ihr Leben - dann hat Lkw-Fahrer geniale Idee

Was war passiert? Der Trucker war mit seinem Lkw in Frankfurt unterwegs. Gegen 6.30 Uhr am Morgen passierte das Unglück: Ein mit drei Personen besetztes Auto krachte in die Seite des Lasters, der Wagen fing sofort Feuer und steckte die Ladung des Brummis in Brand.

Hierbei handelte es sich um Holz. Der Lkw-Fahrer, der bei dem Zusammenprall unverletzt geblieben war, stieg aus, um den Insassen zu helfen. Dann der Schock: Die Türen des Autos klemmten!

Frankfurt: Lkw-Fahrer zieht drei Menschen aus brennendem Auto

Der Trucker reagierte geistesgegenwärtig und hatte eine geniale Idee: Er stieg noch mal in Führerhaus und setzte den Lkw zurück. Der Plan ging auf. Der Mann konnte im Anschluss die Türen des eingekeilten Wagens öffnen und zog drei Insassen - einen Mann und drei Frauen - aus dem brennenden Auto.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte: Dass das Trio gerettet werden konnte, sei "alleine dem Lkw-Fahrer zu verdanken“. Das schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

Nach Lkw-Unfall in Frankfurt: Alle drei Insassen müssen ins Krankenhaus

Der Unfallwagen brannte in Frankfurt komplett aus, auch der Lkw wurde erheblich beschädigt. Die drei Insassen kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Wie schwer der Mann und die beiden Frauen verletzt sind, ist nicht bekannt.

+ Frankfurt: Aus diesem völlig ausgebrannten Auto rettete der Lkw-Fahrer zwei Frauen und einen Mann. © picture alliance/dpa

Über den Ort des Lkw-Unfalls gibt es unterschiedliche Angaben. Klar ist, es handelt sich um eine Straße in der Nähe der Autobahn 5 in Frankfurt. Die Fahrzeuge waren offenbar in Richtung Westen unterwegs.

Matthias Hoffmann

