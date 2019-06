10-jähriges Kind von U7 erfasst und schwer verletzt

Ein Schulkind wurde in Frankfurt am "Hausener Weg" von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Ein Schulkind wurde in Frankfurt am "Hausener Weg" von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, ist unklar.

Frankfurt - Am Freitagmorgen wurde ein 10-jähriger Junge von einer U7 an der Haltestelle "Hausener Weg" erfasst und schwer verletzt.

Schuljunge aus Frankfurt von U-Bahn schwer verletzt

Aus noch unklaren Umständen wurde das Kind von der U-Bahn erfasst und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Andere Fahrgäste kamen dem Kind zur Hilfe und riefen den Krankenwagen, wie die Polizei berichtet.

Rettungssanitäter brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verletzte sich der Junge schwer. Wie es zu dem Unfall kam, ist jedoch noch unklar. Zeugen des Unfalls melden sich daher bitte unter der Telefonnummer 069/755-11100 bei der Polizei.

