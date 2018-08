Mann fährt Auto an und hinterlässt diesen Zettel - Polizei ist fassungslos

Kurioser Vorfall: Ein Unfall-Verursacher hinterlässt dem Halter des angefahrenen Autos einen absolut irren Zettel - und schockt die Polizei damit.

Frankfurt - Dieser Vorfall in Wächtersbach, eine Kleinstadt zwischen Frankfurt am Main und Fulda, lässt einige Beamte der Polizei in Offenbach schockiert zurück, wie extratipp.com* berichtet: So einen dreisten Zettel haben selbst erfahrene Beamter der Polizei Südosthessen selten gesehen. Der Reihe nach.

Frankfurt: Unfall-Verursacher in Wächtersbach hinterlässt irren Zettel - und schockt Polizei

Der unbekannte Rotzlöffel war am Freitagabend (24.08.) mit seinem Auto am Lindenplatz unterwegs. Eine Frau (42) hatte dort ihren schicken 3er BMW geparkt und ließ den Wagen zwischen 17 bis 21 Uhr auf dem Kundenparkplatz der VR-Bank stehen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen gegenüber extratipp.com sagte. Als die Frau wieder zurückkam, folgte der erste Schock: Ihr 3er BMW war im hinteren Bereich beschädigt. Doch beim Blick an die Windschutzscheibe der nächste Hammer: Dort klebte ein Zettel. Eigentlich ein Grund zur Freude. Die Frau nahm zuerst an, der Unfallverursacher hätte ihr Personalien, Adresse und Kennzeichen für die Versicherung hinterlassen. Denkste!

Der dreiste Unbekannte schrieb auf dem Zettel, dass er oder sie den 3er BMW beim Ausparken gerammt habe. Dann kam es immer dicker: Der Zettelschreiber schrieb, dass er gerade beobachtet werde und deswegen jetzt nur so tue, als würde er seine Daten hinterlassen, wie die Polizei Südosthessen mitteilt. Am Schluss platzte die 42-Jährige beinahe vor Wut, denn der Unbekannte beendete seine Zettel-Botschaft mit: "Sorry, schönen Abend."

+ Unser Hobby-Zeichner Matthias Kernstock hat den Zettel nachgemalt: So in etwa könnte die Botschaft ausgesehen haben. © Matthias Kernstock

Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen: Wer etwas gesehen hat, kann sich unter 06051 827-0 auf der Wache in Gelnhausen melden. Am 3er BMW der Frau entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

