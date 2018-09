Eine Seniorin sitzt nichts ahnend im Garten - da schleicht sich ein Fremder mit einer Latte an

Eine Seniorin ist nichts ahnend im Garten - da schleicht sich ein Fremder mit einer Latte an!

Frankfurt - Welcher Irre tut so etwas? Eine Seniorin war in Frankfurt nichts ahnend in ihrem Garten, da näherte sich ein Unbekannter von hinten. Der Fremde zog der Frau ohne Vorwarnung eine Holzlatte über den Kopf und verschwand wieder. Das berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Unbekannter zieht Seniorin Holzlatte über den Kopf

Die irre Tat hatte sich bereits am 16. Juni gegen 17 Uhr ereignet. An besagtem Samstag war die 74-Jährige in ihrem Schrebergarten an der Offenbacher Landstraße im Frankfurter Süden. An dem Tag war die Tochter der Seniorin da und half ihr bei der Gartenarbeit. Dann der brutale Angriff: Wie aus dem Nichts, schreibt die Polizei in ihrer Pressemeldung, erschien ein Mann und schlug die 74-Jährige von hinten mit einer Holzlatte nieder. Die Frau kam mit einer Platzwunde in eine Klinik.

Polizei Frankfurt fahndet mit Phantom bild nach irrem Holzlatten-Schläger

+ So soll der Irre aussehen, der ein eine Seniorin in Frankfurt ohne Vorwarnung mit einer Holzlatte niedergeprügelt hat. © Polizei Frankfurt

Die Polizei Frankfurt fahndet jetzt mit einem Phantombild nach dem irren Holzlatten-Schläger. Beschrieben wird der Gesuchte als männlich, etwa 27 Jahre alt und 1,73 Meter groß. Er hat eine normale Statur, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild, wie die Beamten schreiben. Am Tattag trug er ein lila-braunes Shirt. Die Polizei Frankfurt bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon (069) 755 10 800.

