Gleich mehrere Autos stehen in Flammen - Die Polizei sucht Zeugen

Schon wieder stehen mehrere Autos in Flammen. Zwei Fahrzeuge in Frankfurt und gleich 19 im hessischen Rüsselsheim. Erst kürzlich gab es ähnliche Fälle.

Frankfurt/ Rüsselsheim: Gleich mehrere Fälle, bei denen am Wochenende Autos in Brand gesetzt wurden, beschäftigen derzeit die Polizei. Am Samstagabend (12.10.2019) brannte laut eines Berichts der Polizei zunächst ein Auto im Frankfurter Stadtteil Niederursel.

Bemerkt wurde das Feuer von dem 49-jährigen Besitzer des Volvo XC60. Der alarmierte, nachdem er den Brand entdeckt hatte, sofort die Feuerwehr. Die das in Flammen stehende Auto umgehend löschten. Durch die Hitze wurden jedoch auch noch ein Gartenzaun und ein Fenster eines angrenzenden Hauses beschädigt.

Frankfurt: Mehrere Autos brennen - Zeugen alarmieren die Feuerwehr

Einige Stunden später wird der nächste Brand gemeldet. Diesmal in Frankfurt Fechenheim. Dort bemerkte ein 20-Jähriger, dass in der Straße "An der Mainkur" ein VW Crafter in Flammen steht. Der Zeuge rief sofort die Feuerwehr, die auch hier das Fahrzeug schnell löschen konnte.

In beiden Fällen wurde laut Angaben der Polizei niemand verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen werden darum gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 069/755-51599 an die Frankfurter Kriminalpolizei zu wenden.

Rüsselsheim: 19 Autos stehen in Flammen - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Doch nicht nur in Frankfurt auch im Kreis Groß-Gerau brannten Fahrzeuge. Am Sonntagmorgen (13.10.2019) gegen 03:30 Uhr gingen ganze 19 Fahrzeuge auf dem Hof des Abschleppdienstes Hildenbrandt in der Stahlstraße im hessischen Rüsselsheim in Flammen auf.

Die Feuerwehr war laut Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, die Löschmaßnahmen dauerten bis in die Morgenstunden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Beamten schließen auch hier Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Rüsselsheim zu wenden.

Auch in den vergangenen Wochen gab es im Umkreis von Frankfurt bereits mehrere Fälle von brennenden Autos. Zunächst in Heusenstamm, dann in Erlensee: Wieder haben bei einem Autohändler Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen, wie fnp.de* berichtete. Ob es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt, ist derzeit nicht bekannt.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

svw