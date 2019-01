Polizei hält 100.000-Euro-Porsche vor Jobcenter an - nicht der einzige Luxusschlitten

Gleich vier Nobelkarossen haben Polizeibeamte vor dem Amt angehalten. Dass die Sozialhilfe-Empfänger ihre Autos vorerst behalten dürfen, wird nicht jeder verstehen.

Frankfurt - Die Polizei Frankfurt stoppt einen 100.000-Euro-Porsche vor dem Jobcenter - es ist nicht der einzige Luxusschlitten, den die Beamten rausziehen. extratipp.com* berichtet über den Vorfall.

Polizei Frankfurt stoppt 100.000-Euro-Porsche vor Jobcenter

Montagmorgen (7. Januar) vor dem Jobcenter im Stadtteil Frankfurt-Höchst (Polizei stoppt Ford - Blick auf Insassen sorgt sofort für Festnahme). Die Polizei machte in Absprache mit der Agentur für Arbeit eine Sozial-Razzia! Wie genau die Beamten dabei vorgegangen sind und wie viele Kräfte im Einsatz waren, darüber hüllt man sich bei der Pressestelle in Schweigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen, so eine Sprecherin. Klar ist: 20 Fahrzeuge wurden kontrolliert, darunter ein Porsche Panamera (Wert des Neuwagens rund 100.000 Euro) und drei weitere Luxusschlitten!

Porsche vor Jobcenter angehalten: Polizei ermittelt wegen Sozialbetrugs

Innerhalb von drei Stunden kontrolliert die Polizei Frankfurt (Winter-Chaos: 120 Flüge am Flughafen in Frankfurt gestrichen) 20 Autos. Vier sind dem Luxussegment zuzuordnen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Am Steuer: Empfänger von Sozialleistungen, drei Männer und eine Frau. Sie fuhren einen Porsche Panamera, eine Mercedes E- sowie eine B-Klasse und einen BMW X5.

Eine Nachfrage ergab, dass alle vier Fahrer mit den Autos auch wieder nach Hause fahren durften. Es bestehe ein Anfangsverdacht, die vier Einzelfälle müssten geprüft werden, heißt es aus dem Polizeipräsidium Frankfurt. Bedeutet: Die Fahnder müssen ermitteln, wie die Fahrzeuge finanziert worden sind. Sollte Schmu betrieben worden sein, können die Sozialleistungen gestrichen werden.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.