Polizei zieht Hummer H2 raus - Besitzer hatte an Drei-Tonnen-Wagen rumgepfuscht

Eine spezielle Raser-Einheit hat verschiedene Autos aus dem Verkehr gezogen. Darunter ein 300-PS-Ungetüm.

Frankfurt - Die Polizei Frankfurt hat Hummer H2 aus dem Verkehr gezogen - Schock bei Blick unter Wagen! Über den Tuning-Vorfall berichtet extratipp.com*.

Frankfurt: Polizei zieht Hummer H2 raus - Schock bei Blick unter Wagen

Freitagabend (25. Januar) in der Bankenmetropole. Die Spezialisten der Kontrolleinheit Auto-Poser, Raser und Tuner (KART) ziehen einen Hummer H2 in Frankfurt aus dem Verkehr. Die Beamten haben den richtigen Riecher, denn ein Blick unter den Wagen zeigt: An der Auspuffanlage des Drei-Tonnen-Fahrzeugs war herumgespielt worden.

Eine Messung der Lautstärke ergab einen Wert von 98 Dezibel! Die Polizei Frankfurt schreibt in ihrer Pressemeldung: "Zur Verdeutlichung: 100 Dezibel beträgt die Lautstärke, wenn man in einer Diskothek einen Meter von einem Lautsprecher entfernt steht." Der Hummer H2 wurde sichergestellt, ein Fachmann untersucht den Wagen nun genauer.

Polizei Frankfurt kontrolliert nicht nur Hummer H2

Nicht nur der Hummer H2 wurde von der Anti-Raser-Einheit beanstandet. Die Polizei Frankfurt hielt noch eine ganze Reihe anderer Autos an. Darunter ein Mann, der seine Familie in einem Wagen ohne gültige Versicherung durch die Stadt chauffierte. Der Fahrer hatte obendrein keinen Führerschein.

Hummer H2 in Frankfurt gestoppt: Ami mit sechs Litern Hubraum

Der Hummer H2 ist ein Extrem-Jeep, gebaut nach militärischem Vorbild. Der Ami-Schlitten hat sechs Liter Hubraum und mehr als 300 PS. Viele Hollywood-Stars und Gangsta-Rapper schwören auf den wuchtigen Wagen. Gerade staunen unsere Leser über diese Meldung: Polizei kontrolliert Lkw - Schock bei Blick auf Beifahrersitz, wie extratipp.com* berichtet.

extratipp.com* empfiehlt: Mainhattan - das sind die fünf höchsten Gebäude in Frankfurt!

Matthias Hoffmann

*extratipp.com* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.