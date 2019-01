Polizei stoppt Ford - Blick auf Insassen sorgt sofort für Festnahme

Die Polizei kontrolliert die Insassen eines Fords - noch am gleichen Tag gehen fünf Strafanzeigen raus.

Frankfurt - Fetter Fang für die Polizei in Frankfurt: Die Beamten haben einen Ford Focus angehalten - das führte zu fünf Strafanzeigen und sofortigen Festnahmen. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Polizei Frankfurt führt Kontrolle durch - aus Ford strömt sofort ein Marihuana-Geruch

Was war passiert? Vergangenen Samstagabend (5. Januar) führten Polizeibeamte des 12. Polizeireviers in Frankfurt eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 19.40 Uhr wurden die Polizisten auf einen Ford Focus aufmerksam. Nachdem der Wagen anhielt und der Fahrer das Fenster öffnete, stieg den Beamten sofort ein bekannter Geruch in die Nase: Marihuana.

Ein Blick auf den 22-jährigen Fahrer offenbarte schnell, dass er das Auto unter Drogeneinfluss fuhr.

Polizei Frankfurt stoppt Ford Focus und nimmt Beifahrer umgehend fest

Doch das war lange noch nicht alles, was sich illegales in dem Ford abgespielt hatte: Der Beifahrer (24) war im Besitz von 270 Gramm Haschisch, fünf Gramm Marihuana, zwei Gramm Saatgut, zwei Pillen "DMT" und einem verbotenem Schlagring. Ein 20-jähriger Insasse soll laut einer Pressemitteilung der Frankfurter Polizei ebenfalls einen Schlagring dabei gehabt haben. Die illegalen Drogen führten bei dem Beifahrer zur sofortigen Festnahme - und zu einer Wohnungsdurchsuchung. In der Wohnung in Weilburg wurden die Polizeibeamten ebenfalls fündig: Der 24-Jährige hatte dort zwei Cannabispflanzen rumstehen.

Nachdem die anderen Fahrzeuginsassen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen wurden, wurde der Beifahrer in eine Haftzelle im Frankfurter Polizeipräsidium gebracht. Noch am vergangenen Sonntag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ extratipp.com*-Tipp - nur für echte Frankfurter! Auch ein Bart braucht Pflege: Das sind die besten Barbershops in Frankfurt

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.